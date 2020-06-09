  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balık mezatlarına ilgi büyük

İzmir’in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifinin her gün saat 10.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:47:01 -
Balık mezatlarına ilgi büyük

İzmir’in Urla ilçesindeki İskele Su Ürünleri Kooperatifinin her gün saat 10.00’da gerçekleştirdiği balık mezatına ilgi her geçen gün büyüyor. Kooperatife ortak balıkçı esnafının yakaladığı çeşitli deniz ürünleri, ilk elden tüketiciye ulaşıyor. Vatandaşlar, isteklerine göre her fiyat aralığında deniz ürünlerini alabiliyor.


Urlalı balıkçı esnafının yakaladığı barbun, çipura, levrek, istavrit, mercan, karides, ahtapot gibi deniz ürünleri, her sabah gerçekleşen mezatta vatandaşların beğenisine sunuluyor. 20 liradan başlayan balık fiyatları vatandaşların yüzünü güldürürken, ürün çeşitliliği ise Ege illerinden de bazı vatandaşları Urla’ya çekiyor. Mezat bazen aynı balığı almak için mücadele eden vatandaşları da karşı karşıya getiriyor. Açık artırmada yaşanan bu çekişme ürün fiyatlarını artırsa da karlı çıkan kooperatif oluyor.


Urla İskele Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Temiztepe, "Dini bayramların ilk günleri hariç her gün mezat gerçekleşiyor. Ortaklarımızın yakaladığı balıklar tabiri yerindeyse tekneden mezat tezgâhına çıkıyor. Her çeşit deniz ürünü bulunuyor. Balıkseverleri sabah 10.00’da başlayan mezata bekliyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı