Balık köftesi nasıl yapılır?
Kolay balık köftesi tarifi | Hazır tezgahlarda balık bollaşmışken balık köftesi yapmak isteyenler izleyecekleri adımları, gerekli malzemeleri merak ediyor. Peki, balık köftesi nasıl yapılır? | Hangi balıktan köfte olur? | Denenmiş balık köftesi tarifi | Balık köftesi püf noktası | Balık köftesi için gerekli malzemeler
Balık köftesi tarifi | Lezzetli ve sağlıklı bir yemek hazırlamak isteyenler hangi balıktan köfte olacağını araştırıyor. Peki, balık köftesi için hangi malzemeler gerekli?
Balık köftesi tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo mezgit fileto
- 4 adet arpacık soğan
- 6 sap taze soğan
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım demet dereotu
- Yarım demet maydanoz
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı köri
- Kızartmak için 1 su bardağı ayçiçek yağı
Balık köftesi nasıl yapılır?
Kılçıklarını ve derisini temizleyip yıkadığınız balığı küçük küçük doğrayın.
Balıkları bıçakla adeta kıyma kıvamına getirin.
Taze soğanı ve arpaçık soğanı halka halka doğrayın.
Maydanoz ve dereotunu küçük küçük kesin.
Tüm malzemeyi geniş bir kasede güzelce yoğurun.
Harçtan parçalar koparın ve köfte şeklini verin.
Köfteyi kızgın yağda güzelce kızartın.
Afiyet olsun.