  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Balık köftesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Balık köftesi nasıl yapılır?

Kolay balık köftesi tarifi | Hazır tezgahlarda balık bollaşmışken balık köftesi yapmak isteyenler izleyecekleri adımları, gerekli malzemeleri merak ediyor. Peki, balık köftesi nasıl yapılır? | Hangi balıktan köfte olur? | Denenmiş balık köftesi tarifi | Balık köftesi püf noktası | Balık köftesi için gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2020-11-05 18:59:00 -
Balık köftesi nasıl yapılır?

Balık köftesi tarifi | Lezzetli ve sağlıklı bir yemek hazırlamak isteyenler hangi balıktan köfte olacağını araştırıyor. Peki, balık köftesi için hangi malzemeler gerekli?

Balık köftesi tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo mezgit fileto
  • 4 adet arpacık soğan
  • 6 sap taze soğan
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım çay bardağı galeta unu
  • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı köri
  • Kızartmak için 1 su bardağı ayçiçek yağı

Balık köftesi nasıl yapılır?

Kılçıklarını ve derisini temizleyip yıkadığınız balığı küçük küçük doğrayın.

Balıkları bıçakla adeta kıyma kıvamına getirin.

Taze soğanı ve arpaçık soğanı halka halka doğrayın.

Maydanoz ve dereotunu küçük küçük kesin.

Tüm malzemeyi geniş bir kasede güzelce yoğurun.

Harçtan parçalar koparın ve köfte şeklini verin.

Köfteyi kızgın yağda güzelce kızartın.

Afiyet olsun.

Zeytin ezmeli kurabiye nasıl yapılır?
Zeytin ezmeli kurabiye nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Zeytin ezmeli kurabiye nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı
Dünya

Batı kuklası Sisi, o fetvayı sindiremedi! Ünlü alim tutuklandı

Emperyalistlerin vali olarak Mısır’ın başına atadığı Abdulfettah es-Sisi, Fransız mallarına boykot çağrısı yapan Mısırlı Alim Mustafa el-Ada..
Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti
Gündem

Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyona ilişkin dikkat çeken bir görünt..
Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Berat Albayrak'tan ilk açıklama
Gündem

Türkiye ikinci müjdeye kilitlendi! Berat Albayrak'tan ilk açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Fatih gemisinin Karadeniz'deki Türkali-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu. K..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay