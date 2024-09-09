Balık keyfi faciayla bitti: 1 ölü

Kocasinan ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yamula Barajına balık tutmaya gittikten sonra dönüşe geçen 3 arkadaştan Salih Araç (34) suya düşerek kayboldu. Arkadaşının suya düştüğünü gören M.E.S. girdiği suda çamura saplanırken, yabancı uyruklu İ.A. ise çıktıkları tepede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE, itfaiye, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda da suda kaybolan şahsı aramak için baraja girdi. Bu sırada çamura saplanan ve tepede mahsur kalan 2 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Suya düşen Salih Araç'ın cenazesi de yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA