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Gündem Balık hafızalılara Tarkan konseri 10. yıl marşı yeter! Bir yanda kirlilik bir yanda balık ölümleri
Gündem

Balık hafızalılara Tarkan konseri 10. yıl marşı yeter! Bir yanda kirlilik bir yanda balık ölümleri

Yeniakit Publisher
2024-08-22 16:09:00 -
Balık hafızalılara Tarkan konseri 10. yıl marşı yeter! Bir yanda kirlilik bir yanda balık ölümleri

Yandaş Tarkan'a 23 milyon 540 bin lira, Gülşen'e ile 10 milyon TL basan CHP'nin idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vurdumduymazlığı sebebiyle İzmir Körfezi'nde çevre felaketi yaşanıyor. Körfez'de her gün binlerce ölü balık kıyaya vururken felaketin boyutu arttıkça özellikle Karşıyaka ve Bayraklı'daki kötü koku nedeniyle vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin pencerelerini açamaz duruma geldi.

İzmir Körfezi'nin uzun yıllara dayanan kirlilik sorunu çözülemiyor.

Bu kapsamda Körfez'de balık ölümleri başgösterdi...

İzmir Körfezi'nde ölü balık sayısı gün geçtikçe çoğalarak artıyor.

Yüz binlerce balık ölü olarak kıyaya vururken, kentteki ağır koku da kendisini hissettiriyor.

Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku, vatandaşları ev ve iş yerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balık ölümlerinin yanı sıra, Körfez'in renginin de kırmıza döndüğü gözlemlendi. Ölen balıklar arasında çipura, deniz levreği gibi balıklar bulunuyor.

"GÜZELİM İZMİR'İ NE HALE GETİRDİLER"

Doğma büyüme İzmirli olduğunu ve hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden 50 yaşındaki Serkan Bingöl, “Yetkililer neden gelmiyor buralara anlamadım. Ölümler, fabrikalardan akan pisliklerden dolayı meydana geliyor. İlk defa böyle bir rezillik görüyorum. Güzelim İzmir'i ne hale getirmişler.” dedi.

ÖLÜ BALIKLARI TOPLADILAR

Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran balıkları toplayarak poşete koyduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"TÜRKİYE DENİZLERİNİ FOSEPTİK OLARAK KULLANIYORUZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar ise “İzmir Körfezi'nde plankton patlaması bayağıdır var. Balık ölümlerinin temel sebebi planktonlar. Deniz suyunda her 1 litrede yaklaşık 1 milyon plankton vardır.

Sıcaklık ve ortamdaki kirlilik artınca sayıları 2 milyona çıkınca ortamda oksijen bırakmazlar. Bunların zehirli olan türleri nedeniyle balıklar ölür. İlk defa İzmir Körfezi'nde 1955 yılında plankton patlaması olmuştu. Türkiye denizlerini maalesef fosseptik olarak kullanıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Yandaş Tarkan'a 23 milyon 540 bin liralık ödeme

Tunç Soyer döneminde CHP yandaşlığıyla bilinen Tarkan'a İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları bahanesiyle 23 milyon 540 bin liralık ödeme yapılmıştı.

Yetmedi Gülşen'e 10 milyon TL bastılar

Sabah'ın haberine göre; Tarkan'a 23 milyon 540 bin liralık ödeme yetmezmiş gibi bir başka yandaş şarkıcı Gülşen'e ise yılbaşı konseri için toplam 10 milyon TL harcama yapıldı.

 

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İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor
İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor

Yerel

İzmir Körfezi'nde felaketin boyutu artıyor

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Kötü koku diyorsunuz ama bu size göre, kötü koku. Kötü koku veya kanalizasyon kokusu dediğiniz şey laikliğe aykırı mıdır, değil midir? Akit gazetesi olarak önce bunu bir açıklamanız lazım. Eğer bilmiyorsanız, önünüze çıkan ilk İzmirliye sorunuz.

Ahmet

Beteeeeeeeer olsunlar hepsi.
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