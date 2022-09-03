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Aktüel Balık fiyatları güncel 3-4 Eylül | İstanbul Ankara İzmir güncel balık fiyatları hamsi, palamut, istavrit kilosu ne kadar?
Aktüel

Balık fiyatları güncel 3-4 Eylül | İstanbul Ankara İzmir güncel balık fiyatları hamsi, palamut, istavrit kilosu ne kadar?

Denizlerde balık sezonu 1 Eylül Perşembe günü başladı. Hafta sonu sofralarında balığa yer vermek isteyenler ise güncel fiyatları araştırıyor. Peki, hamsinin kilosu kaçtan satılıyor? İstanbul güncel balık hal fiyatları 3 Eylül Cumartesi

Yeniakit Publisher
2022-09-03 14:47:00 -
Balık fiyatları güncel 3-4 Eylül | İstanbul Ankara İzmir güncel balık fiyatları hamsi, palamut, istavrit kilosu ne kadar?

1 Eylül itibariyle balık av sezonu başladı. Nisan ayından bu yana balıklara hasret kalanlar ise ‘Güncel balık fiyatları’ konusunu araştırıyor. Peki, hamsinin kilosu ne kadar?

Balık fiyatları güncel 3-4 Eylül | İstanbul Ankara İzmir güncel balık fiyatları hamsi, palamut, istavrit kilosu ne kadar?

Balık fiyatları şehirden şehre farklılık gösteriyor.  İller arasında kimi zaman 5 kimi zaman 10 liraya kadar satış fiyatı farklılıkları gözlenebiliyor. İşte, İstanbul’da güncel hal fiyatları:

Çipura   Kilogram              70,00-100,00 TL

Hamsi   Kutu      90,00-350,00 TL

İstavrit  Kutu      300,00-1800,00 TL

İthal Uskumru   Kilogram              35,00-40,00 TL

Kefal     Kasa      125,00-175,00 TL

Kolyoz  Kutu      800,00-1000,00 TL

Levrek  Kilogram              70,00-130,00 TL

Lüfer     Adet      70,00-110,00 TL

Norveç Somonu (İthal)Kilogram              160,00-180,00 TL

Palamut (5'li)     Çift         140,00-160,00 TL

Palamut (6'lı)     Çift         110,00-130,00 TL

Palamut (7'li)     Çift         100,00-120,00 TL

Sardalye              Kutu      350,00-450,00 TL

SomonKilogram              45,00-70,00 TL

Uskumru             Kutu      300,00-500,00 TL

Zargana               Kasa      100,00-200,00 TL

 

 

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