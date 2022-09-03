Balık fiyatları güncel 3-4 Eylül | İstanbul Ankara İzmir güncel balık fiyatları hamsi, palamut, istavrit kilosu ne kadar?
Denizlerde balık sezonu 1 Eylül Perşembe günü başladı. Hafta sonu sofralarında balığa yer vermek isteyenler ise güncel fiyatları araştırıyor. Peki, hamsinin kilosu kaçtan satılıyor? İstanbul güncel balık hal fiyatları 3 Eylül Cumartesi
1 Eylül itibariyle balık av sezonu başladı. Nisan ayından bu yana balıklara hasret kalanlar ise ‘Güncel balık fiyatları’ konusunu araştırıyor. Peki, hamsinin kilosu ne kadar?
Balık fiyatları güncel 3-4 Eylül | İstanbul Ankara İzmir güncel balık fiyatları hamsi, palamut, istavrit kilosu ne kadar?
Balık fiyatları şehirden şehre farklılık gösteriyor. İller arasında kimi zaman 5 kimi zaman 10 liraya kadar satış fiyatı farklılıkları gözlenebiliyor. İşte, İstanbul’da güncel hal fiyatları:
Çipura Kilogram 70,00-100,00 TL
Hamsi Kutu 90,00-350,00 TL
İstavrit Kutu 300,00-1800,00 TL
İthal Uskumru Kilogram 35,00-40,00 TL
Kefal Kasa 125,00-175,00 TL
Kolyoz Kutu 800,00-1000,00 TL
Levrek Kilogram 70,00-130,00 TL
Lüfer Adet 70,00-110,00 TL
Norveç Somonu (İthal)Kilogram 160,00-180,00 TL
Palamut (5'li) Çift 140,00-160,00 TL
Palamut (6'lı) Çift 110,00-130,00 TL
Palamut (7'li) Çift 100,00-120,00 TL
Sardalye Kutu 350,00-450,00 TL
SomonKilogram 45,00-70,00 TL
Uskumru Kutu 300,00-500,00 TL
Zargana Kasa 100,00-200,00 TL