Balık bohçası tarifi

MALZEMELER

Hamsi ayıklanmış yıkanmış

Mısır unu

İÇ MALZEMESİ

2 rende patates

1 ince doğranmış soğan

Tuz baharatlar isteğe göre maydanoz

DIŞI İÇİN

Yufka ekmek 1 kaşık un ve su

YAPILIŞI

İç malzemesini karıştırın hamsileri videodaki gibi patatesli içle kapatın. Bu şekilde tavada da pisirebilsiniz.

Yufka ekmeğini pasta tabağı büyüklüğünde kesin. Kenarlarına un ve sudan hazırladığınız karışımı sürüp, ortasına balık bohcasını koyup, büzerek kapatın üzerine arzuya göre yağı, yumurta sarısı sürüp fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.