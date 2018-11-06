Balık bohçası tarifi
Balık sezonu gelmişken balığı bir de böyle deneyin. Misafiriniz geldiğinde farklı bir sunum yapmak ve lezzetli tarif için balık bohçası tarifine şans verin.06 Kasım 2018 Salı 23:26
MALZEMELER
Hamsi ayıklanmış yıkanmış
Mısır unu
İÇ MALZEMESİ
2 rende patates
1 ince doğranmış soğan
Tuz baharatlar isteğe göre maydanoz
DIŞI İÇİN
Yufka ekmek 1 kaşık un ve su
YAPILIŞI
İç malzemesini karıştırın hamsileri videodaki gibi patatesli içle kapatın. Bu şekilde tavada da pisirebilsiniz.
Yufka ekmeğini pasta tabağı büyüklüğünde kesin. Kenarlarına un ve sudan hazırladığınız karışımı sürüp, ortasına balık bohcasını koyup, büzerek kapatın üzerine arzuya göre yağı, yumurta sarısı sürüp fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.
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