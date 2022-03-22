Balık baştan koktu! Ali Babacan'dan "güvenmiyoruz" itirafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere gittiği İzmir’de, Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar'da köşe yazan Yıldıray Oğur’un sorularını cevapladı.

"Muhalefet blokunun cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin geçiş sürecini yönetecek, ittifak dengelerini gözetecek, yetkilerini kullanmayacak, demokrat davranacak, bu yetkileri alıp gitmeyecek profilde biri olması gerekiyor deniyor. Ama aynı Cumhurbaşkanı’nın önce yağması gereken bir iş var: Seçimi kazanmak. Seçimi kazanacak Cumhurbaşkanı’nın da Erdoğan’la yarışabilecek, iddialı, güçlü bir profil olması gerektiği söyleniyor. Bu iki profil arasında bir çelişki görüyor musunuz?" sorusuna Babacan şu cevabı verdi:

"Cumhurbaşkanı profilinden önce ne yapılması gerektiğinin çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Önce ne yapılması gerektiğini çalışmak, sonra kimin yapacağını belirlemek gerek. Cumhurbaşkanı adaylarını konuşmuyoruz partide Ama bizim tercihimiz seçime ittifakla giren partilerin ortak adayı olması. O ortak adayın partilerin mutabık kaldığı bütün belgelerin altına imza atması gerektiğine inanıyoruz. Seçimlerden önce altı partinin mutabık kaldığı çerçeve neyse onun altına imza atması lazım, siyasi taahhüte girmesi lazım ancak ondan sonra ortak aday olabilir. Bunu çok önemli görüyoruz."