Balık avlarken suçüstü yakalandı! Jandarmadan binlerce liralık ceza
Elazığ'da ruhsatsız bir şekilde balık avlarken jandarma ekiplerince yakalanan şahsa 12 bin 500 lira ceza kesildi.
Elazığ'da ruhsatsız balık avlarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan kişiye 12 bin 500 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Keban Baraj Gölü'nde devriyeye çıkan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Bot Timi, bir kişiyi ruhsatsız bir şekilde balık yakalarken yakaladı.
Tekne ve ağda ruhsat numarası yok
Ruhsat numarası bulunmayan tekne ile balık avladığı fark edilen C.K. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yapılan incelemeler sonucu C.K.'nin balık avlamak için kullandığı 1000 metrelik ağda da ruhsat numarası bulunmadığı belirlendi.
Binlerce lira ceza kesildi
Ruhsatsız bir şekilde avlanan C.K.'ye toplam 12 bin 500 lira para cezası uygulandı.