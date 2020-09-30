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Yerel Balık avlamak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı
Yerel

Balık avlamak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Muğla'da balık avlamak için dalış yapan şahsın, denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:42:00 -
Balık avlamak için girdiği denizden cansız bedeni çıktı

Muğla'da balık avlamak için denize giren ve uzun süre sudan çıkmayan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avlamak için dalış yapan kişi boğularak hayatını kaybetti. Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisinden denize giren Hasan Kenan Tuncer isimli vatandaş, balık avlamak için dalış yaptı. Şahsın uzun süre denizden çıkmadığını fark eden Tuncer'in arkadaşı, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Boğulduğu belirlendi

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrol sonucu Tuncer'in boğulduğu belirlendi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından denizden çıkarılan Tuncer'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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