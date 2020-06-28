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Aktüel

Balık avında rahatsızlanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-28 02:29:23 -
Balık avında rahatsızlanan kişi hastanede hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da tekneyle çıktığı balık avında rahatsızlanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yumurtalık ilçesinde arkadaşlarıyla kiraladıkları tekneyle balık avına çıkan Kamil Yüksel (45), denize açıldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Kıyıya gelen ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, kurtarılamadı.

Yüksel'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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