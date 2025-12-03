  • İSTANBUL
Balık avı kabusa döndü! Soluğu hastanede aldı
Yerel

Balık avı kabusa döndü! Soluğu hastanede aldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Balık avı kabusa döndü! Soluğu hastanede aldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde balık avına çıkan bir kişinin parmağına saplanan olta iğnesi, hastanede doktorların yönlendirmesiyle itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde balık avına çıkan S.D., oltayı suya attığı sırada iğnenin parmağına saplanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

 

İtfaiyeye haber verildi

Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlamaya giden S.D., oltayı suya attığı sırada ipin ucundaki iğne parmağına saplandı. Kahta Devlet Hastanesi'ne giden şahsa müdahale eden doktorlar, iğneyi çıkartmaları için itfaiyeye haber verdi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, parmağa saplanan iğneyi keserek çıkarttı.

