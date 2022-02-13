Balgam neden oluşur? Doğal balgam söktürücü sultan çayı tarifi

Balgam neden olur?

Akciğerler hasar gördüğünde aşırı miktarda balgam üretir. Yeni doğan bebeklerde balgam oluşumuna sık rastlanır. Çünkü bebeklerin solunum yolları ve akciğerleri tam olarak gelişmediği için çok kolay bir şekilde toz, yabancı madde ve mikroplara maruz kalarak tahriş olur.

Eski zamanlardan bugüne kadar gelen ve kış aylarında sultanlara ikram edildiği bilinen sultan çayı 14 çeşit bitkinin bir araya gelmesiyle oluşur

Sultan çayı nasıl yapılır?

Sultan çayı aktardan hazır şekilde alınabileceği gibi tüm bitkiler bir araya getirilerek de elde edilebilir. Bitkileri siz temin edecekseniz iyice yıkayıp öyle tüketmeniz gerekir. Sultan çayını, bir çay kaşığı bitki karışımını bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine ekleyip 5 dakika bekleterek yapabilirisiniz. Demlenmenin ardından süzerek içebilirsiniz.

Sultan çayı günde kaç bardak içilmeli?

Günde 6 çay bardağı içilirse 3 günde 40 yıllık balgam sorununu dahi çözer. Astım ve bronşit rahatsızlıklarına çok iyi gelir. Uyku problemini düzenler. Tansiyon ve kolesterolü dengeler

Sultan çayı neye iyi gelir?

Sultan çayı özellikle soğuk algınlığına ve gribe iyi gelmektedir. Bununla beraber mide rahatsızlıklarına, gaz sancılarına ve ağrılara iyi geldiği bilinmektedir. Astımı olan kişilerin mevcut sıkıntılarının hafifletilmesinde sultan çayının içilmesi tavsiye edilmektedir. Aşırı gaz birikimi durumunu engellemektedir. Artrit ağrısını azaltmaktadır. Ayrıca bu çay kilo verme sürecini de büyük ölçüde desteklemektedir.

Sultan çayının faydaları nelerdir?

Sultan çayının çok sayıda faydası bulunmaktadır. İlk olarak sultan çayının öksürüğü kestiği ve nefesi açtığı bilinmektedir. Bununla bitlikte ruhsal sıkıntıların yaşanması durumunda rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkiye sahip olmaktadır. Karın ve baş ağrılarına oldukça iyi gelmektedir. Tansiyonu ve kolesterolü dengeleyen bir özelliğe sahip olmaktadır. Sultan çayı aynı zamanda mide bulantısını gidermektedir. Sindirimde faydalıdır ve sindirimin kolay bir şekilde gerçekleşmesini desteklemektedir.

Toz sultan çayı faydaları

Pek çok ağrıda kullanılabilen sultan çayının faydalarından biri de adet ve baş ağrısını da kesmesidir. Kolesterol ve tansiyonu dengeleme de etkilidir. Hazımsızlık için tüketildiğinde gaz ve mide problemlerini çözücüdür. Antiseptik özelliği olan sultan çayı böbrek, diş ve idrar ağrılarında da büyük faydalar gösterir