Bale Tottenham'ı uçurdu
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Sheffield United'ı konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 4-0'lık skorla yendi.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham ile Sheffield United kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, küme düşmesi saha önce kesinleşen son sıradaki zayıf rakibini 4-0'lık skorla devirdi.
Londra ekibinin gollerini 36, 61 ve 69'da Gareth Bale ile 77'de Heung-Min Son kaydetti.
Ligde 5. sırada yer alan Tottenham bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken, son sıradaki Sheffield ise 17 puanda kaldı.