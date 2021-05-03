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Spor Bale Tottenham'ı uçurdu
Spor

Bale Tottenham'ı uçurdu

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Sheffield United'ı konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 02:54:00 -
Bale Tottenham'ı uçurdu

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham ile Sheffield United kozlarını paylaştı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, küme düşmesi saha önce kesinleşen son sıradaki zayıf rakibini 4-0'lık skorla devirdi.

Londra ekibinin gollerini 36, 61 ve 69'da Gareth Bale ile 77'de Heung-Min Son kaydetti.

Ligde 5. sırada yer alan Tottenham bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken, son sıradaki Sheffield ise 17 puanda kaldı.

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