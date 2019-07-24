Bale eğitimi olsa öve öve bitiremezdi! Din düşmanı paçavra İslami faaliyetlerden rahatsız

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Din düşmanı Cumhuriyet gazetesinin “Diyanet tarikat bakanlık” başlıklı manşet haberi yalan ve iftira çıktı. Eşcinsellik ve müstehcenlik içeren her faaliyeti öve öve bitiremeyen Cumhuriyet, İslami çalışmalarla ilgili yıllardır yalan haberlerle iftira atarak saldırganlık yapıyor. Din görevlilerinin eğitimine yönelik yapılan sempozyumu hedef alan din düşmanı mevkuteye cevap sempozyumu düzenleyenlerden geldi. Yeniakit.com.tr’nin sempozyum paydaşlarıyla yaptığı görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığının sempozyumun paydaşı olmadığı belirtilirken, Cumhuriyet gazetesinin iftira içerikli haberine tepki gösterdiler. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı ve Suffe Medrese Müderrisi Molla Tayyip Elçi, “O gazetenin haberi çarpıtma ve yalanlarla dolu. Yarasa nasıl ışıktan rahatsız olursa bunlar da İslam’ın tebliğinden rahatsız oluyorlar. Bunlar bize saldırıyorsa demek ki doğru yoldayız, Elhamdülillah.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde yer alan “Diyanet tarikat bakanlık” başlıklı haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Din görevlilerinin eğitimi amacıyla düzenlenen “Davet Dili” temalı sempozyumun sanki çocuklara yönelik bir faaliyetmiş gibi göstererek hedef alan Cumhuriyet, Milli Eğitim Bakanlığını da sempozyumun paydaşıymış gibi göstermeye çalıştı. Sempozyumun paydaşlarından Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Molla Tayyip Elçi, yeniakit.com.tr’ye yaptığı açıklamada, yapılan haberin yalan ve iftiralarla dolu olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı işin içinde yok zaten. Bu sempozyum her sene bölge bölge düzenleniyor. Din görevlilerinin hizmetlerini geliştirmek, ufuklarını açmak, daha kaliteli bir hizmete vesile olmak amacıyla yapılıyor.” dedi.

Yarasa gibi ışıktan rahatsız oluyorlar

Yeniakit.com.tr’ye konuşan MEDAV Başkanı ve Suffe Medresesi mollası Tayyip Elçi, “Yarasaların ışıktan rahatsız olduğu gibi bunlar da İslam’dan rahatsızlar. Bunların bize saldırması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. Ben haberi görünce ‘Elhamdülillah, demek ki doğru şeyler yapıyoruz’ dedim. Haberi hem çarpıtmışlar hem de Milli Eğitim Bakanlığına iftira atmışlar. Milli Eğitim Bakanlığı bu sempozyum etkinliğinin paydaşlarından biri değil zaten. Asıl düzenleyiciler; Yunus Emre Camii Vakfı (YECVA), Önder İmam Hatipliler Derneği, Batman İl Müftülüğü. Biz de paydaş olarak bulunduk. Valiliğimiz de doğal olarak destek verdi. Batman Üniversitesi’nden ilahiyatçılarımız da var. Bu her sene bölge bölge düzenleniyor. Din görevlilerinin hizmetlerini geliştirmek, ufuklarını açmak, daha kaliteli bir hizmete vesile olmak amacıyla yapılıyor. Her yıl hangi vilayette yapılacaksa o bölgede STK’lardan da destek alarak, din görevlilerinin daha iyi hizmet verebilmesi için yapılıyor. Ama gördüğünüz gibi bundan rahatsız olan çevreler var.” diye konuştu.

Onların misyonu din karşıtlığı

Bu yılki sempozyumun temasının “Davet dili” olduğunu belirten Elçi, şöyle devam etti:

“Bizim görevimiz insanları Allah’ın yoluna davet etmektir. Bu daveti yaparken nasıl bir dil kullanmalıyız, gençlere yönelik nasıl bir dil kullanmalıyız, çocuklara yönelik nasıl bir dil kullanmalıyız; din görevlilerimizin bu konularda daha iyi yetiştirilmesi için yapılıyor. Farklı kitlelere yönelik davet dilini yakalayabilmek, hem dini hem resmi görevimizin hakkıyla ifa edilmesi için zaruri bir eğitimdir zaten. Ama tabi onlar rahatsız olmuş. Medrese kelimesinden alerji duyuyorlar. Siirt’te yapılan akademik çalışmayı da yalan yanlış haberlerle çarpıttılar. Tamamen çarpıtma ve kötü niyetle yapılmış bir haberdir. Biz vakıf olarak resmi bir kuruluşuz. Din görevlilerinin daha donanımlı ve iyi yetiştirilmesinden birileri niye rahatsız olur. Millete dinin doğru şekilde anlatılmasından neden rahatsız olunur. Bu gazetenin duruşu ve dine bakışı bellidir zaten. Bunların bu saldırganlığını normal karşılıyoruz. Onların fikri ve misyonu; kuruluşundan beri din karşıtlığıdır. Dini tebligata yönelik bir iş yapılınca gözlerine batıyor ve çarpıtarak yalan haberlerle iftira atıyorlar. Biz zaten Diyanet’te çalışıyoruz. Diyanetin işin içinde olmasından daha doğal ne olabilir. Din görevlisi yetiştiren iki önemli kurum İlahiyat ve Milli Eğitim’dir. Bu kurumlardan önemli isimlerin böyle bir sempozyumda yer alması kadar doğal birşey yok.”



