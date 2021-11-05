  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Baldwin'in katil olduğu olayda korkunç şüphe
Dünya

Baldwin'in katil olduğu olayda korkunç şüphe

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kez silahları kontrol etmesi gereken set görevlisi Hannah Gutierrez'in avukatı sabotaj iddiasını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 05:49:00 -
Baldwin'in katil olduğu olayda korkunç şüphe

ABD’de geçen ay Rust filminin çekimleri sırasında kuru sıkı tabancasından çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin’in davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Olayda yönetmen asistanı Dave Halls’un Baldwin’e güvenli anlamına gelen uyarıyı yaptığını hatırlatan ABD medyasına bu sefer, silah uzmanı Hannah Gutierrez’in avukatı konuştu.

Avukat Jason Bowles, deneyimli silah uzmanı Gutierrez’in sadece kuru sıkı mermilerin olduğu kutudan mermileri aldığını söyledi.

ABC televizyonunda yayınlanan Good Morning America isimli programa katılan Bowles, “Biz sette birinin gerçek mermileri kuru sıkı mermilerin yanına koyarak kasıtlı bir biçimde sabotaj gerçekleştirdiğinden endişe ediyoruz. Çünkü müvekkilim kuru sıkı mermilerin olduğu kutudan mermi almış. Ve gerçek mermiler ile kuru sıkı mermileri ayırt etmek güç” dedi.

Bowles, “Biz kimsenin isteyerek bir trajedi yaratmak istediğine inanmıyoruz fakat bazı kişilerin sette güvenlik sorunu yaratmasını istediğini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha

Evlat Nöbetinde bir güzel haberin daha geldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerin..
CHP'li başkandan kadın işçiye iğrenç ima: Başını mı tuttun?
Gündem

CHP'li başkandan kadın işçiye iğrenç ima: Başını mı tuttun?

CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı radyo programında işten çıkardığı bir kadın işçiye çirkin sözler sarf etti. Kendisin..
Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'
Medya

Cumhuriyet yazarı Yazgülü’nü dert bastı! 'AK Parti'nin oyları neden düşmüyor?'

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Yazgülü Aldoğan, AK Parti’nin oylarının azalmamasının rahatsızlığını köşesinde dile getirerek ihtiyaç sahiplerine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay