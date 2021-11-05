Baldwin'in katil olduğu olayda korkunç şüphe

ABD’de geçen ay Rust filminin çekimleri sırasında kuru sıkı tabancasından çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin’in davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Olayda yönetmen asistanı Dave Halls’un Baldwin’e güvenli anlamına gelen uyarıyı yaptığını hatırlatan ABD medyasına bu sefer, silah uzmanı Hannah Gutierrez’in avukatı konuştu.

Avukat Jason Bowles, deneyimli silah uzmanı Gutierrez’in sadece kuru sıkı mermilerin olduğu kutudan mermileri aldığını söyledi.

ABC televizyonunda yayınlanan Good Morning America isimli programa katılan Bowles, “Biz sette birinin gerçek mermileri kuru sıkı mermilerin yanına koyarak kasıtlı bir biçimde sabotaj gerçekleştirdiğinden endişe ediyoruz. Çünkü müvekkilim kuru sıkı mermilerin olduğu kutudan mermi almış. Ve gerçek mermiler ile kuru sıkı mermileri ayırt etmek güç” dedi.

Bowles, “Biz kimsenin isteyerek bir trajedi yaratmak istediğine inanmıyoruz fakat bazı kişilerin sette güvenlik sorunu yaratmasını istediğini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz” diye konuştu.