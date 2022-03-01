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Medya Baldır bacak medyası havlu attı
Medya

Baldır bacak medyası havlu attı

21 yıldır kadın bedenini istismar ederek köşeyi dönen Şok gazetesi yayın hayatına son verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 14:19:00 -
Baldır bacak medyası havlu attı

Ahlaksız yayınlarıyla bilinen Şok gazetesi 21 yıllık basılı yayın hayatına son verdiğini açıkladı.

Gazetenin dünkü sayısında ‘Veda ve teşekkür’ başlığıyla duyurulan haberde, “21 yıl boyunca halkı tutan korkusuz ve cesur haberleriyle yayın yapan ŞOK Gazetesi, yarından itibaren yayın hayatına son veriyor. Bundan böyle www.sokgazetesi.com.tr'de birlikteyiz. Teveccühünüz için sonsuz teşekkürler...” ifadelerine yer verildi.

Gazeteci Tevfik Yener, ŞOK’un vedasına bugünkü yazısında yer verdi. “Ne yazık ki gazeteler çağımızın utancı olarak teker teker ölmekte… Onlar da sevilir, hergün aranırdı” ifadelerini kullandı.

ŞOK gazetesi, 9 Ocak 2002 tarihinde Dinç Bilgin tarafından yayına başladı. Daha sonra Sabah gazetesi ile birlikte Turgay Ciner tarafından satın alınan gazete, 4 Nisan 2004'te ise ABC Medya’ya geçti.

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