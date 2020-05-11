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Aktüel

Balçova’nın 65 yaş ve üstü güzellikleri

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya 50 gün sonra ilk kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:14:53 -
Balçova’nın 65 yaş ve üstü güzellikleri

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya 50 gün sonra ilk kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Parkları gezen Başkan Çalkaya, yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek çiçek ve maske verdi.


İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 50 gün sonra ilk kez sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar hafta sonu parklarda zaman geçirdi. Balçova’da da 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkan ihtiyar delikanlı ve hanımefendiler güzel havanın tadını çıkarmak için parklara koştu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, parkları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, evlerinden çıkamayan vatandaşları da ziyaret ederek onlara çiçek ve maske verdi. Sosyal mesafe kurallarına tam anlamıyla uyduğu gözlenen Balçovalı vatandaşlar bir hafta sonra tekrar verilmesi beklenen sokağa çıkma iznine kadar evlerine çekildi.

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