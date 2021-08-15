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Balçıkla kaplanan araçlar bir alanda toplanıyor
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Gündem Balçıkla kaplanan araçlar bir alanda toplanıyor
Gündem

Balçıkla kaplanan araçlar bir alanda toplanıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde hasar gören ve balçıkla kaplanan araçlar, bir alanda toplanarak hasar tespiti için bekletiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 18:01:00 -
Balçıkla kaplanan araçlar bir alanda toplanıyor

Kastamonu-Bozkurt'ta selde hasar gören ve balçıkla kaplanan araçlar, bir alanda toplanarak hasar tespiti için bekletiliyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra araçlar da su ve balçık altında kaldı.

Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü.

Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda görevli ekipler, 10 kurtarıcı araçla, hasarlı araçları bulundukları yerden alarak bu alana getiriyor.

Trafik polislerince plaka, marka ve modeli belirlenen araçlar, hasar tespiti için bekletiliyor.

Kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor.

Diğer araçlar ise hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.

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