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Balcalı’da laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde canlı yayın

Balcalı Hastanesi’nde kapalı yöntemle yapılan rektum kanseri ameliyatını birçok cerrah Hipokrat Salonu’na yapılan canlı yayınla takip etti.

28 Mart 2019 Perşembe 11:22
Balcalı’da laparoskopik rektum kanseri cerrahisinde canlı yayın

Balcalı Hastanesi’nde kapalı yöntemle yapılan rektum kanseri ameliyatını birçok cerrah Hipokrat Salonu’na yapılan canlı yayınla takip etti.


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından bir ilke imza atıldı. Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları ve Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray tarafından kapalı (Laparoskopik) yöntemle gerçekleştirilen rektum kanseri ameliyatı bölgede görev yapan birçok genel cerrahın da katıldığı ve Hipokrat Salonunda gerçekleştirilen toplantıda canlı yayınla paylaşıldı.


Prof. Dr. Cem Kaan Parsak ve Prof. Dr. Ömer Alabaz’ın oturum başkanlığını yaptığı toplantıda, rektum kanseri ameliyatını canlı izleyen katılımcılar cerrahi ile ilgili güncel bilgileri tartışma imkanı buldu. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları ve Doç. Dr. İsmail Cem Eray’a da ameliyat esnasında kurulan iletişim ile sorular sorma fırsatı bulan katılımcılar, yapılan operasyonda uygulanan yöntemler konusunda da bilgi aldı.


Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, düzenledikleri bu operasyon ve organizasyonu kolerektal kanser farkındalık ayı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini, bu anlamda hastalığın tanısında ve tedavisindeki güncel yaklaşımları meslektaşları ile paylaşma imkanı bulduklarını belirtti. Operasyonu kapalı yöntemle gerçekleştirmelerinin kolon ve rektum kanserlerinde rutin tedavi hizmetlerinin bir parçası olduğunu, bu yaklaşımın onkolojikaçıdan güvenli olmakla birlikte cerrahi sonrası daha az ağrı, daha az ilaç gereksinimi, daha iyi kozmetik sonuçlar ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunduğunu belirtti .

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:22
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