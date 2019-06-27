Balcalı kanser kayıt birimi en yüksek veri sağlayan birim

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kanser Kayıt Birimi 59 birim içerisinde en yüksek veriyi sağlayan birim olarak birincilik plaketine layık görüldü.

Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen "Kanser, bildirimi zorunlu bir hastalık olup bu bildirimden Kurumun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından işletilen sağlık kurum ve kuruluşları sorumludur” hükmü gereğince Adana’da bildirim yapmakta olan 57 Kanser Kayıt Birimi bulunuyor bu birimlerde 79 kanser kayıt elmanı çalışıyor.

Bu bildirimlerden kanser kayıt verilerini kaliteli, doğru, zamanında sayısal olarak yüksek gönderen uyumlu ve düzenli çalışan personellere ‘Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat ve Kanser Birimi tarafından plaket ve teşekkür belgeleri veriliyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kanser Kayıt Birimi bu 59 birim içerisinde en yüksek veriyi sağlayan birim olarak birincilik plaketine layık görüldü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kanser Kayıt Birim Sorumlusu Prof. Dr. Berksoy Şahin ve Kanser Kayıt elemanı Temel Onkoloji Bilim Uzm. Hemşire Pınar Kum’a plaketleri Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer tarafından düzenlenen bir törenle verildi.

Prof. Dr. Berksoy Şahin, onkoloji olarak bölgenin büyük oranda beklentilerine cevap vermeye çalıştıklarını, gerek poliklinik hizmetleri gerekse klinik hizmetlerinde sistemsel anlamda yenilenmeye gittiklerini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer de kanser kayıt verilerinin tutulmasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, tüm sağlık kurumlarındaki bu alanda görev yapan personellerin son derece özverili çalışma içerisinde olduklarını bildiklerini söyledi.