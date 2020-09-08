Balat'ta neler dönüyor? İşte bölgeyi sekülerleştirme projeleri

Yazar Müfid Yüksel, İstanbul’a bağlı Fatih ilçesindeki Balat’ta olan bitenlere yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bölgede bir takım dinsizleştirme ve sekülerleştirme projelerinin olduğunu ifada eden Yüksel, “Buralara yönelik olarak bu tür projeler var. Hatta Amerika’da olsun, Avrupa’da olsun Feih öncesi, Osmanlı öncesi İstanbul’una ait animasyonlar yapılıyor. Yani binalar yeniden canlandırılmış vaziyette. Bunların minyatürleri ve çizimleri yapılıyor. Bunlara dair uzun çalışmalar ve projeler de var. İstanbul’un sur içindeki belli mahallelerin tekrar bu şekilde dönüştürlmesine yönelik projeler yok değil. Fakat bunlar uzun vadeye yaymış durumdalar, Hemen 3-5 senede yapacak değiller. 40-50 senelik projeler bunlar. “ ifadelerini kullandı.