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Aktüel

Balatalardan bir anda çıkan duman sürücüyü korkuttu

Bilecik’te seyir halindeki bir tırın balatalarından bir anda çıkan duman, sürücüyü korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:14:04 -
Balatalardan bir anda çıkan duman sürücüyü korkuttu

Bilecik’te seyir halindeki bir tırın balatalarından bir anda çıkan duman, sürücüyü korkuttu.


Edinilen bilgilere göre, Bozüyük’ten Bilecik istikametine seyir halinde olan Selim Sağlam idaresindeki 33 BLH 24 plakalı sanayi nişastası yüklü tırın ön tekerleklerinin bulunduğu kısımdan, Şelale rampalarına geldiği esnada dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden Sağam aracını hemen yolun sağ tarafına çekerken, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gelirken, dumanların balata sıkışması sonucu çıktığı anlaşıldı.

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