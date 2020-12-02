Şeyh Edebali'nin kızı ve Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun'un hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Rabia Bala Hatun ile Osman Gazi’nin çocukları var mı? Bala Hatun’un çocuğu oldu mu?

Bala Hatun'un kaç çocuğu vardır?

Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun.

Rabia Bala Hatun Osman Bey’in ilk eşidir. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Malhun Hatun olmuştur. Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur.

Osman Gazi'nin çocukları şunlardır; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.