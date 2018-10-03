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'Bal gibi dışkı yerim' diyen Celal Şengör, Yıldırım Bayezid'e dil uzattı

Prof. Dr. Celal Şengör, Osmanlı ve Selçuklu'da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını iddia etti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:57
'Bal gibi dışkı yerim' diyen Celal Şengör, Yıldırım Bayezid'e dil uzattı

"Dışkı yedirmek işkence değil. Bal gibi yerim” diyen Celal Şengör yine skandal ve küstah açıklamalarda bulundu. Daha önce Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han’a "salak" deme cüretinde bulunan Şengör, Yıldırım Bayezid Han’a da ‘enayi’ dedi.

"Biz cahil bir milletiz"

Best FM'de soruları cevaplandıran Şengör, "Biz cahil bir milletiz. Türkiye'de bugün oluyor, yarın unutuluyor. Almanlar, bu sene bütçesinde 300 Milyar euro fazla verdi. Neden? Dünyanın en iyi arabalarını onlar üretiyor. Biz de lise yok, üniversite yok. Biz yapamıyoruz. İki tür halk yönetimi vardır. Biri Demokratiya, diğeri Okhlokratia. Okhlokratia cahil güruhun yönetimidir. Bizimkisi de işte budur. İsviçre'de çalışan demokrasi, biz de çalışmıyor." dedi.

"Yıldırım enayidir"

Osmanlı ve Selçuklu'da da bilim ve eğitim adına hiçbir şeyin olmadığını iddia eden Şengör, şunları söyledi: "Daha önceleri vardı. Hunlularda, yani Orta Asya Türk tarihinde vardı. Ancak Osmanlı ve Selçuklu buna dahil değil. Mesela meşhur kahraman Yıldırım Bayezid var ya, Timur ile didişiyor. Çandarlıoğlu Ali Paşa diyor ki; ‘Efendim, bu Avrupalılara benzemiyor. Avrupa'daki ordularda kumanda birliği yok, hiçbir şey yok. Timur böyle değil. Yenildiği duyulmamıştır. Biz, bununla gerilla savaşı yapalım diyor. Yıpratalım' Yıldırım diyor ki; ‘Olmaz.. Erkekliğe sığmaz.' Çıkıyor karşısına, Timur dağıtıyor. Ülke neredeyse yok olacaktı. O yüzden Yıldırım, kahraman filan değildir. Enayidir."

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:57
  1. Celal Şengör
  2. Kanuni Sultan Süleyman Han

YORUM YAZ

  • maraşlı ökkeşmaraşlı ökkeş5 dk önce
    Doğrudur sayın pohsever prof bey biz cahiliz. Çünkü biz bir gecede dili değiştirilmiş. Savaştığı milletlerin kıyafeti, kanunu vs zorla dayatılarak fabrika ayarları oynanmış bir millettiz. Senin o savunduğun köhne ve küflenmiş sistemin bizi bu hale getirdi. Biraz tarihi oku bakalım ne zaman başımızı kaldıracak olsak senin o dışkısını yemek istediğin paşalar 10 yılda bir kafamıza tokmakla vurup yerimize oturttu. Hala utanmadan geçmişe ve ecdada dil uzatıyor. Yıldırım beyazıt erkekçe savaşmanın bedelini ödedi ,, ya senin o paşalar daha bir düşmanın karşısına çıkacak cesareti bile bulamadan , zavallı anadolu insanına zulümden başka bir icraat yapmadılar.
  • Yunus16Yunus165 dk önce
    NE ÇOK ŞARLATAN VAR MEMLEKETTE, GAVURA SELAM DURACAK ÇOK İNSAN VAR. GAVUR AŞIKLARI
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