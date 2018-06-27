Bal bebekler için zararlı mı?
Bal tam bir şifa kaynağıdır fakat 1 yaşından küçük bebeklerin bal tüketmesi uygun değildir.27 Haziran 2018 Çarşamba 13:14
Günümüzde bazı ebeveynler bilinçsiz davranıp ek gıdalara erken başlayabiliyorlar. Ek gıdalara başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
Dikkat edilmesi gereken gıdalardan biri de baldır. Bal 1 yaşından küçük bebekler için çok zararlıdır. Balın içerisindeki botalium bakterisi bebeğin sinir sistemini olumsuz etkiler. Bu da bebekte zehirlenmeye neden olur.
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