Bal bebekler için zararlı mı?

Günümüzde bazı ebeveynler bilinçsiz davranıp ek gıdalara erken başlayabiliyorlar. Ek gıdalara başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Dikkat edilmesi gereken gıdalardan biri de baldır. Bal 1 yaşından küçük bebekler için çok zararlıdır. Balın içerisindeki botalium bakterisi bebeğin sinir sistemini olumsuz etkiler. Bu da bebekte zehirlenmeye neden olur.