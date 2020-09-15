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Aktüel Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü
Aktüel

Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakı ve ortaklığı bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir faktördür"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:07:38 -
Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin stratejik ittifak ve ortaklığının bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu bildirdi.

Aliyev, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 102. yıl dönümü münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

Kardeş Türkiye'nin 102 yıl önce dönemin zorluklarına rağmen yardımını Azerbaycan'dan esirgemediğini belirten Aliyev, Bakü'yü kurtaran Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun şehitlerinin anısını her zaman kalplerinde yaşattıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 15 Eylül'ün Azerbaycan halkı için çok önemli bir gün olduğunu, bu tarihte Bakü'nün kurtarılarak ülkenin başkenti ilan edildiğini belirtti.

Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümünde gerçekleştirilen askeri geçit törenini Erdoğan'la izlediğini hatırlatan Aliyev, mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Azerbaycan-Türk kardeşliği ve dostluğu tüm dünyaya örnektir. Kardeş Türkiye, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı 12 Temmuz'daki askeri provokasyonuna karşı sert bir tavır aldı. Azerbaycan halkı Tovuz'daki olaylarla ilgili net açıklamalarınızı takdir ediyor. Azerbaycan da her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır ve tüm konularda tereddütsüz desteğini göstermektedir. Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakı ve ortaklığı bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasına ve iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunan önemli bir faktördür."

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