  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü
Aktüel

Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:23:03 -
Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümü

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 102. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve Azerbaycanlı askeri yetkililer katıldı.

Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı adına da Harp Akademisi Başkanı Korgeneral Haydar Piriyev anıta çelenk bıraktı.

Şehitlik anı defterinin imzalayan Büyükelçi Özoral daha sonra beraberindekilerle Bakü Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

Öte yandan bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi anıtın yakınlarda toplanarak tatbikat için gelen Türk ordusunun Azerbaycan'da kalması için gösteri yaptı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, "Türkiye kal" sloganı attı.

- Kafkas İslam Ordusu ve Bakü'nün kurtuluşu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma, iki devlet arasında siyasi, hukuki, ticari ve askeri alanlarda dostane ilişkiler kurulmasını öngörüyordu. Azerbaycan, anlaşmanın 4. maddesi uyarısınca Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Filistin Cephesi'nden getirilen 106. ve 107. piyade ile 56. topçu alayları ile takviye edilerek Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Gence'ye ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen ordu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı.

Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130 şehit verdi.

Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtme..
Koronavirüste korkulan oldu! Bu sabah duyurdular: Ekim ve Kasım ayında...
Korona Virüs

Koronavirüste korkulan oldu! Bu sabah duyurdular: Ekim ve Kasım ayında...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Ekim ve Kasım aylarında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlertin sayısında patla..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı