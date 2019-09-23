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Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetleri ortak tatbikat düzenledi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:21
Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak tatbikat

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Kafkas Kartalı-2019" adı verilen tatbikatta, hava araçlarının kullanımıyla temsili hedeflerin imha edilmesi, rehine kurtarılması ve yaralıların tahliyesi gibi görevler icra edilecek.

Pakistanlı askerlerinin de gözlemci olarak katıldığı tatbikat 1 Ekim'de sona erecek.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:21
  1. azerbaycan
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