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Bakü'de Formula 1 hazırlıkları başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:18
Bakü'de Formula 1 hazırlıkları başladı

Sezonun 4. yarışı Azerbaycan Grand Prix'sine sayılı günler kala son hazırlıklar sürüyor. 

27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın koşulacağı sokaklar, araç ve yayalara kapatılarak piste dönüştürüldü. 
Yarış güzergahı ve etrafındaki caddelerde güvenlik önlemleri artırılarak sokakların etrafı bariyerlerle çevrildi.

Güzergahtaki tribünler, Azadlık ve Azneft meydanları, Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına kuruldu.

Azerbaycan Grand Prix'si boyunca yarışseverler, ABD'li şarkıcı Christina Aguilera'yı izleme şansı elde edecek.

Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak. 
Azerbaycan, bundan sonraki 2 sezonda da Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:18
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