  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:23:09 -
Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Önlemlere genelde uyulduğu görülürken meydanlar ıssızlaştı, caddelere sessizlik hakim oldu.

Bakü'de eczane ve marketler dahil hiçbir işletme açılmadı, özel araçların hareketine izin verilmediği için yollar neredeyse boş kaldı.

Güvenlik güçleri kontrollerini sıkılaştırdı, trafikteki araçlar tek tek durdurularak sürücülerin sokağa çıkma izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Evcil hayvanı olanlara kısa süreliğine sokağa çıkma izni verildi ve bazıları köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Binlerce insanı ağırlayan ünlü caddeler ve tarihi yapıların çevresinin boş hali drone kamerası tarafından da görüntülendi.

Azerbaycan'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerine çıkmıştı.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle Bakü ve bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı