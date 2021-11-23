Baktılar papuç pahalı! Pelit Çikolata’dan yalanlama

İstanbul merkezli ünlü çikolata firması Pelit Çikolata’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Amerika ve muhalefetin Türkiye düşmanlığına destek veren Pelit Çikolata, yaptığı açıklamayla sevkiyatları durdurduğunu duyurdu. Yarım günlük kur oyunları üzerinden kritik bir adım atan şirketin yetkilisi apar topar karanlık Oda TV’ye konuşarak nasıl bir algı operasyonuna imza attığını göstermiş oldu. Algıcı Pelit’e sosyal medyadan tepki yağdı.

‘Hammadde temininde’ sıkıntı yaşıyormuş!

Muhalefetin ‘‘spekülasyon’ kampanyasına destek veren Pelit Çikolata ve Gıda Sanayi A.Ş. yazılı olarak şöyle bir açıklamada bulundu:

“Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir.”

Şirketin yetkili ismi karanlık Oda Tv’ye konuştu

“Batı’nın Türkiye ofisi” gibi hareket eden muhalefetin tetikçisi Oda TV’ye konuşan Pelit Çikolata ve Gıda Sanayi A.Ş Satış Müdürü Metin Ayan, ““Bu durum sadece endüstriyel kanalda, toptan satış siparişlerini almayı durdurduk. Çünkü maliyet belirleyemiyoruz. Yeni fiyatları listeleyip yarın tekrar satışa çıkacağız” iddiasında bulundu.

CHP yandaşı medya gün boyu Pelit’in açıklamasını pompaladı

Sosyal medya üzerinden gelen yoğun tepkiler ve Pelit Çikolata’ya yağan telefonların ardından firma yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Pelit Pastaneleri, CHP yandaşı medyanın gün boyu pompaladığı ‘Pelit Pastaneleri, ‘dolarda yaşanan belirsizlik nedeniyle satış ve sevkiyatları durdurdu’ başlıklı haberleri yalanladı.

Böyle yalanladılar!

Pelit Şirketler Grubu adına yapılan açıklamada “Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir.” denildi.

Papuç pahalı olunca geri vites yaptılar

Oda TV’ye konuşan Pelit Çikolota Satış Müdürü Metin Ayan ise, “Bu durum sadece endüstriyel kanalda, toptan satış siparişlerini almayı durdurduk. Çünkü maliyet belirleyemiyoruz. Yeni fiyatları listeleyip yarın tekrar satışa çıkacağız.” demişti. Pelit’in çelişkili açıklamaları takip eden bazı sosyal medya kullanıcıları ise, “Hangi açıklamanız doğru? Şirket yetkiliniz Metin Ayan Oda TV’ye konuşuyor, peki o da mı yalan? Baktınız ki papuç pahalı ve hemen geri adım mı attınız?” şeklinde yorumlarda bulundu.