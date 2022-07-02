Bakterilerden jet yakıtı elde edildi

Petrolün ateş ile temas ettiğinde çok fazla miktarda enerji ürettiğini bilen bilim insanları, süreci fosil yakıtlara güvenmeden tekrarlamanın bir yolu olup olmadığını merak ettiler.

Kaliforniya Üniversitesinde kimya mühendisi olan Jay Keasling, streptomyces olarak bilinen yaygın bakteriler tarafından oluşturulan bir molekül olan Jawsamycin'i yeniden üretme fikrini ortaya attı ve araştırmacı Pablo Cruz-Morales ile bağlantı kurdu.

Cruz-Morales, bakteriler tarafından üretilen yakıtın biyodizel gibi çalışacağını açıkladı. 30 Haziran'da Joule dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, alternatif yakıtın jetlerde gerçekten kullanılma şansına sahip olabilmesi için gelecekte süreci büyütmeyi umuyorlar.

Cruz-Morales şunları kaydetti:

"Şu anda sorun, fosil yakıtların sübvanse edilmesi. Bu sadece teknoloji ile ilgili değil, aynı zamanda gezegenin şu anda jeopolitik ve sosyo-politik yapısıyla da ilgili bir şey. Bunu şu an için bir hazırlık olarak görebilirsiniz çünkü fosil yakıtlarımız bitecek ve bundan çok uzak olmayan bir zamanda alternatif çözümlere ihtiyaç duyacağımız bir nokta olacak."