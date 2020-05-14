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Aktüel

Baksan’da atık temizleme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Baksan Sanayi Sitesi’ndeki atıkların temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:46:56 -
Baksan’da atık temizleme çalışması

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, Baksan Sanayi Sitesi’ndeki atıkların temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.


Tepebaşı Belediyesi, Baksan Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, bölgedeki atıkların temizlenmesi için hummalı şekilde çalışıyor. İş makineleri ile yapılan temizlikte atıklar, kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşınıyor. Baksan Sanayi Sitesi esnafları da gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor. Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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