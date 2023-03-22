Bakmayın üç-beş sözde kadın savunucusuna! Müslüman ailesini nasıl korumalı?

Sözde kadın savunucuları 6284 sayılı kanunu ölümüne savunurken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli uyarı geldi.

Dr. Şenocak, bir Müslümanın ailesini, Allah'ın kanunları ile koruyabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kendi ailesindeki sorunları çözmekten aciz 3-5 kadın ve 5-10 adam, aileni nasıl kuracağına ve koruyacağına dair esasları belirlemeye kalktığında onlara deki, “Dur kardeş ailemi benim gibi kul olan sizler değil, sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle tayin eder!