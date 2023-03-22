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İSLAM Bakmayın üç-beş sözde kadın savunucusuna! Müslüman ailesini nasıl korumalı?
İSLAM

Bakmayın üç-beş sözde kadın savunucusuna! Müslüman ailesini nasıl korumalı?

Fıkıh Doktoru İhsan Müslümanların ailelerini korumak için Allah'ın kanunlarına bağlı olması gerektiğini anlattığı sohbetinde, sözde kadın savunucularına tokat gibi sözlerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-22 01:27:00 -

Sözde kadın savunucuları 6284 sayılı kanunu ölümüne savunurken, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan Müslümanlara önemli uyarı geldi.

Dr. Şenocak, bir Müslümanın ailesini, Allah'ın kanunları ile koruyabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kendi ailesindeki sorunları çözmekten aciz 3-5 kadın ve 5-10 adam, aileni nasıl kuracağına ve koruyacağına dair esasları belirlemeye kalktığında onlara deki, “Dur kardeş ailemi benim gibi kul olan sizler değil, sizin de benim de Rabbim olan Allah Azze ve Celle tayin eder!

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