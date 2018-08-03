THY - Trabzon
0553 313 94 23

Bakliyatlarınızı böyle saklayın!

Bakliyatları saklamak için seçilen en doğru yöntem hangisidir? Bakliyatları saklarken güvelenmemesi için neler yapmak gerekir?

03 Ağustos 2018 Cuma 21:42
Bakliyatlarınızı böyle saklayın!

Birçok kişi evlerinde bakliyatları ya plastik kavanozlara veya naylon poşetlerde tutar. Bu bakliyat saklama yöntemini kullanan kişiler hatalı bir yöntem kullanmış olur. Çünkü plastik ve naylon içinde bakliyatlar daha çabuk güvelenir.

Bakliyatları saklamak için seçilen en doğru yöntem ya bez torbalar ya da cam kavanozlar seçilmelidir.

Eğer bakliyat saklamak için bez torba kullanacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlar; aldığınız kumaşı diktirdikten sonra hemen kullanmayın. Kullanmadan önce iyice yıkayın, hatta mikropların tamamen yok edilmesi için kaynatın. Daha sonra bakliyatları içine gönül rahatlığıyla koyabilirsiz.

Bakliyatları bez torbada saklayacak olanlar, bakliyatlarını bez torbalara koyduktan sonra bunları herhangi bir deterjan vs. temizlik ürünleri ile aynı dolapta, aynı çekmecede kısacası aynı yerde bir arada tutmayın; çünkü deterjan kokusu bakliyatınıza siner ve yaptığınız yemeklerde deterjan kokusunu alırsınız.

Cam kavanozda bakliyat saklayacak olanlar ise cam kavanozlarınızı güzelce yıkayın kurutun ve bakliyatlarınızı içine koyu Kavanozunuzun içine birde 1 tane atkestanesi koyun. Çünkü atkestanesi güvelerin bakliyatlarınıza gelmesini engeller. Güvelerin gelmemesi için atkestanesini, nohutta, mercimekte ve fasulyeleriniz içinde kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken Kullanacağınız bakliyat kavanozunuza 1 tane atkestanesi koymak.

Güvelere karşı atkestanesini sadece bakliyatlara değil, elbiselere, halılara kısaca güve oluşabilecek her yerde kullanabilirsiniz.

Bakliyatları saklarken güvelenmemesi için eğer atkestanesi bulamıyorsanız o zaman kabuklu olarak bir diş sarımsakta aynı görevi yapar yani güvelenmeyi önler.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 21:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huzursuz bacak sendromu nedir?
    1. Huzursuz bacak sendromu nedir?
    2. MEB'den öğrencilere müjdeli haber!
    3. Nasırlardan kurtulmak için neler..
    4. Şehriye salatası tarifi
    5. ABD çalkalanıyor! Trump'ı zora sokacak..
    6. Anketler açıkladı! Almanya'da ırkçılık..
    7. Çocuklarda duygusal yoksunluk nasıl..
    8. Soyulmuş patateslerin kararmasını..
    9. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    10. Evlilik görüşmesinde dikkat edilmesi..
    11. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    12. Soğanın faydaları nelerdir?
    13. Brunson krizine NATO uyarısı
    14. Tuz rutubetten nasıl korunur?
    15. CHP'de imza krizi! Genel Merkez'den 8..
    16. Bakliyatlarınızı böyle saklayın!
    17. Takıntı hastalığına (OKB) dikkat!
    18. Kalp yetmezliğine karşı alınacak..
    19. Kardeş kıskançlığa karşı anne babalar..
    20. YÖK'ten öğrencilere müjdeli haber!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
    Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!