0553 313 94 23

Bakliyat sektörü bu zirvede buluştu

Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Etme Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "IFP Summit 2019 İstanbul-Uluslararası Un, Yem, Bakliyat Zirvesi”başladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:09
Bakliyat sektörü bu zirvede buluştu

Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri Depolama ve Analiz Etme Sistemleri Derneği (TABADER) tarafından düzenlenen "IFP Summit 2019 İstanbul-Uluslararası Un, Yem, Bakliyat Zirvesi”başladı.


TABADER tarafından düzenlenen "IFP Summit 2019 İstanbul - Uluslararası Un, Yem, Bakliyat Zirvesi” bakliyat sektörünü bir araya getirdi. Alanında ilk olan zirve, uluslararası alanda önemli bir projeksiyona imza attı. Zirveye yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda sektör temsilcisi katılırken dev zirvede un, yem ve bakliyat sektörünün dünü ve geleceği masaya yatırıldı. Her yıl hububat, bakliyat, yem değirmenciliği ve teknolojileri konusunda sektörün değerlerini araştırarak bir araya getiren TABADER sektöre hizmet eden temsilcilere de ödül verdi.



“Uluslararası bir zirveye imza atıyoruz”


Önemli bir projeksiyona imza attıklarını söyleyen TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, “Uluslararası bir zirveye imza atıyoruz. Fiyat sektörünü ele aldık. Sektörlere bir strateji yol haritası çizmeye çalışıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından uzman ve vizyoner beş tane panelistimiz var. Onlarla zirvenin imzasını attık. TABADER olarak bu yıl, daha önceki yıllarda yaptığımız gibi sektörün insan kaynağı açığı var. Üç gün boyunca eğitimler vermeye başladık. Bu uluslararası seviyede Dünyanın birçok kesitinden birçok yerinden gelip bu eğitimi almak için bugün buradalar. Eğitimler yarın başlıyor. Sektör için çok güzel bir faaliyet olmuş olacak. Şu an oldukça kalabalık. Dünyada standartları belirleyen bir dernek olarak faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
    1. TBMM Başkanı Şentop Kırklareli’nde
    2. "Kaybederek Kazanıyorum Projesi" ile..
    3. Tartıştığı eniştesi ve yeğenini..
    4. THY Genel Müdürü Ekşi: "Uçak filosunda..
    5. Şehitkamil İbrahimli Spor Merkezi’nin..
    6. CHP’li Özgür Özel: “Türkiye’de beka..
    7. TUI’den Gloria Hotels & Resorts’a..
    8. Huzur uygulaması sonrasında EGM’den..
    9. Kız meselesi yüzünden çıkan kavga..
    10. Polis okulu öğrencilerinden kanser..
    11. Biga’da Nakliyeciler ve Kamyon..
    12. Başkan Adayı Ulusoy engelli..
    13. Bahçeli: "KIlıçdaroğlu Atatürk’ün..
    14. Osmancalı Düğün ve Çok Amaçlı Salon..
    15. AK Partili Yağcı’dan CHP’nin adayına..
    16. Hollanda halkı sandık başında
    17. Sezai Temelli, HDP'lileri azarladı
    18. "278 yapıda hasar var, 22 kişi..
    19. Öğrenciler topladıkları kapaklarla..
    20. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    21. Mısır'da anayasa değişikliği..
    22. Adana'da seyir halindeki otomobil alev..
    23. Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına..
    24. 'Dur Yolcu' şiiri kime ait? Akit..
    25. "Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye..
    26. "Tankın önünde eğilmeyenlerin zilletin..
    27. Devlet Bahçeli o isimlere seslendi:..
    28. Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın..
    29. Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret
    30. TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"