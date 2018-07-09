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Bakliyat devine FETÖ'den tutuklama!

Mersin'de Fetullahçı FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bakliyat şirketi yöneticilerinden Mahmut A. ile şirket çalışanı Davut D. tutuklandı.Bakliyat devine FETÖ'den tutuklama!

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12
Bakliyat devine FETÖ'den tutuklama!

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mersin'de faaliyet gösteren bir bakliyat şirketinin 4 yöneticisi ve 2 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, iş adamları Mahmut ve Hasan A. kardeşler ile şirket çalışanları Davut D. ve Bilal K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden iş adamı Mahmut A. ile Davut D. nöbetçi mahkemece tutuklanır, Hasan A. ile Bilal K. ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 şirket yöneticisi Hüseyin ve Ali A.”nın ise halen arandığı bildirildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:12
  1. Mersin
  2. Fetö
  3. Tutuklama

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