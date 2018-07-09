Bakliyat devine FETÖ'den tutuklama!

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Mersin'de faaliyet gösteren bir bakliyat şirketinin 4 yöneticisi ve 2 çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, iş adamları Mahmut ve Hasan A. kardeşler ile şirket çalışanları Davut D. ve Bilal K. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden iş adamı Mahmut A. ile Davut D. nöbetçi mahkemece tutuklanır, Hasan A. ile Bilal K. ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 şirket yöneticisi Hüseyin ve Ali A.”nın ise halen arandığı bildirildi.