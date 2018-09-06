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Baklayı ağızlarından çıkardılar

Trump’ın yaptırım kararları, spekülatörlerin döviz kuru üzerindeki oyunlarının gerçek hedefi uluslararası piyasalarda “yatırım gurusu” olarak tanınan, dünyaca ünlü Amerikalı yatırımcı ve finans uzmanı Jim Rogers’ın açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:11
Baklayı ağızlarından çıkardılar

Türkiye’ye yönelik ekonomik operasyonlarla TL’yi itibarsızlaştırıp ‘Türkiye’ye Yatırım Yapılamaz’ imajı oluşturulmaya çalışılırken ABD’li yatırımcı Jim Rogers, Türkiye’nin hâlâ yatırım yapılabilecek bir ülke olduğunu söyledi. Rogers’ın “Normalde akıllı insanlar şu anda (Türk varlıklarını) satın alıyorlar” açıklaması dikkat çekti.

Türkiye’nin halihazırda uluslararası yatırımcılar için dikkate değer yatırım fırsatları sunduğunu ifade eden Rogers, şunları kaydetti: “Genelde tarihte bu tip şeyler olduğunda (Türk ekonomisindeki gelişmeler) normalde yatırımcılar bu durumdan avantaj elde ederler. Genelde bu satın almak için fırsat olarak görülür. Eğer yatırım yapacak kadar zekiyseniz 2 ila 5 yıl sonunda olumlu sonuçlar elde edersiniz. Ben henüz bu anlamda bir yatırım yapmadım. Çünkü son dönemde çok yoğun bir şekilde seyahat ediyorum. Fakat neler olduğunu tabii ki görüyorum. (Yatırım yapacak olsam) Büyük ihtimalle şu anda Türkiye (Türkiye’deki varlıkları) alırdım. Normalde akıllı insanlar şu anda (Türk varlıklarını) satın alıyorlar.”

ABD’NİN YAPTIRIMLARI ÇILGINLIK

Rogers, Trump’ın Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, “(ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alması) Bu bir çılgınlık. Amerika’nın neden böyle davrandığı konusunda bir fikrim yok. Türkiye, ABD’nin ve NATO’nun uzun vadeli müttefiki. Bunu kesinlikle anlamıyorum. Birilerinin bir sebebi olmalı. Bence uzun vadede bu durum Amerika’ya zarar verir. Bu durum başkalarından daha fazla bize (Amerikalılara) zarar verir” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:11
  1. Jim Rogers
  2. ABD
  3. Trump

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