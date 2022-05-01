Bayram denildiğinde akıllara öncelikle ‘Baklava’ gelir. Ramazan bayramı öncesinde kolları sıvayıp leziz baklava hazırlayanlar ise şerbet için nasıl bir ısı ayarlamaları gerektiğini araştırıyor. Baklava şerbeti sıcak mı soğuk mu olur?

Baklavanın şerbeti sıcak mı soğuk mu dökülür? Baklava şerbeti sıcaklığı nasıl olmalı?

Bir baklavanın leziz olasının en önemli noktalarından biri de hiç kuşkusuz şerbetinden geçiyor. Baklavanın hamurlaşmaması için şerbetin döküleceği an son derece kıymetlidir. Peki, baklava mı şerbet mi sıcak olmalı?

Şerbetli tatlılarda kullanılan malzemeye göre şerbetin ısısının değişmesi son derece önemli. Örneğin unla hazırlanan tatlılarda şerbet sıcak olurken. Yufkalı tatlılarda ise iş biraz daha faklı. Sıcak baklavaya sıcak şerbet döküldüğünde yufka kıyır kıyır olmaz bir hayli yumuşak olur.

Baklava yapmak iseyenler şerbeti hazırlarken bir hayli hassas davranmalı. Baklava hamuru açılmadan önce şerbet kaynatılmalı ve baklava hazır olana kadar şerbet soğumalı. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine soğuk şerbeti gezdirebilirsiniz.

Şayet baklavayı birkaç gün öncesinde hazırladıysanız bu kez şerbetin sıcak olması gerekiyor. Şerbeti kaynattıktan sonra ilk sıcağı çıkar çıkmaz önceden pişirdiğiniz tatlının üzerine gezdirebilirsiniz. Bu aşamada baklava tepsisinin ocağa yerleştirip, ısıyı en kısık ayarda açabilirsiniz. Bu şekilde baklavanın şerbeti hızla çekmesine yardımcı olursunuz. Şerbeti döktükten sonra ocağı kapatın ve baklava tepsisine tezgaha kaldırın.