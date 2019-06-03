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Baklavanın şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu

Baklava şerbeti nasıl dökülür? Bayramın vazgeçilmez tatlarından olan baklavalar hazırlanmaya başlanıyor. Baklava şerbeti yapmanın tüm ip uçlarını bu haberimizden okuyabilirsiniz. Evde baklava hazırlayan ev hanımları baklava nasıl yapılır? Kuru baklava nasıl şerbetlenir? Baklava şerbeti sıcak mı olmalı? Baklavanın şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu? Baklava sıcakken mi şerbet dökülür? sorusularını sormakta.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:20
Baklavanın şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu

Baklava şerbeti nasıl dökülür? Bayramın vazgeçilmez tatlarından olan baklavalar hazırlanmaya başlanıyor. Baklava şerbeti yapmanın tüm ip uçlarını bu haberimizden okuyabilirsiniz. Evde baklava hazırlayan ev hanımları baklava nasıl yapılır? Kuru baklava nasıl şerbetlenir? Baklava şerbeti sıcak mı olmalı? Baklavanın şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu? Baklava sıcakken mi şerbet dökülür? sorusularını sormakta. 

‘‘Baklava şerbeti nasıl yapılır?’’ ve ‘‘Baklava şerbeti nasıl dökülür?’’ sorularınızın cevapları, bu haberimizde sizler için derledik. ‘Baklava şerbeti nasıl yapılır?’’ ve ‘‘Baklava şerbeti nasıl dökülür? İşte detaylar…

Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 iri dilim limon

Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Şerbetimiz için öncelikle tencereye suyu ve toz şekeri alıyoruz. Diğer şerbetlere göre biraz daha koyu kıvamlı olacağından, şekerlenmesini önlemek için, şerbetimizin içine yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz.

 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:20
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