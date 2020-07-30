Baklava şerbeti nasıl yapılır tarifi

Baklavanın şerbeti yeterince çekmesi, şerbet döküldükten sonra hamurlaşmaması için hamurun yoğrulduktan sonra 4-5 saat dinlendirilmesi gerekir. Şerbet, şeker ve su olmak üzere iki temel malzemeden oluşur. Baklava şerbeti ölçüleri yapılacak olan tatlının hacmine ve içine katılan diğer malzemelere göre belirlenir.

Ancak çoğu tatlı için baklava şerbeti su şeker oranı, bire bir olarak ayarlanır. Yani bir bardak su konulacaksa, bir bardak da şeker koymanız gerekir. 1 tepsi baklava şerbeti nasıl yapılır, diye baklava şerbet ölçüsü ayarlamak için, önce hamurunda kullandığınız malzeme miktarını doğru hesaplamanız gerekir.

Başta baklava olmak üzere, birçok tatlıya asıl lezzetini veren şey şerbettir. Su, şeker ve limon suyundan elde edilen şerbeti pişirirken ilk etapta şeker ve suyu tencereye alıp ocağın altını açmalı ve şeker eriyene kadar tencereyi karıştırmalısınız. Bunu yapmadığınız takdirde şerbetiniz çabuk şekerlenir.

Şerbetin şekerlenmesinin bir diğer sebebi de limon suyunu eklerken yapılan zamanlama hatasıdır. Limon suyunu şerbete ocağı kapatmadan biraz önce eklemelisiniz. Limonu ekler eklemez tencereyi ocaktan alırsanız şerbetiniz yine şekerlenir.

Şerbetin kıvamının çok akışkan ya da çok koyu olmaması da çok önemli. Tatlınıza çok akışkan bir şerbet dökerseniz şerbeti hemen içine çekip hamurlaşabilir. Çok koyu olan şerbeti ise tatlı içine çekmeyebilir. Bunun için kaynamaya başlayan şerbetin altını kısıp bir süre de böyle pişirerek koyulaşmasını sağlamalısınız.

Baklava şerbeti tarifi

Malzemeler:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 iri dilim limon

Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Şerbetimiz için öncelikle tencereye suyu ve toz şekeri alıyoruz. Diğer şerbetlere göre biraz daha koyu kıvamlı olacağından, şekerlenmesini önlemek için, şerbetimizin içine yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz.

Diğer tatlılar için:

Baklava şerbetinde şeker ve su ölçüsü bire bir (yani aynı) olmalı,

Un bazlı hamur tatlıları için şeker oranı sudan fazla,

İrmikli tatlılar için ise irmiğin yeterince şişebilmesi için su oranının daha fazla olması gerekir.