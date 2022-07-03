Baklava kurabiye tarifi nasıl yapılır? 5 dakikada baklava tadında baklava kurabiye tarifi

Baklava Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

3 yemek kaşığı

oda sıcaklığında tereyağı

3 yemek kaşığı (tepeleme)

dut şekeri

10 yemek kaşığı

badem unu

1 çay kaşığı

vanilya

1tatlı kaşığı

karbonat

100 gram şekersiz bitter çikolata

2 tatlı kaşığı Antep fıstığı ezmesi

Baklava Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce tereyağı ve dut şekerini güzelce yoğuruyoruz. Çikolata hariç tüm malzemeleri ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Çikolatayı da ekledikten sonra hamura son şeklini verip streç filme sarıp buzdolabında en az 1 buçuk saat bekletiyoruz. Çıkarınca eşit şekilde porsiyonlayıp yuvarlak olarak şekil verip yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak diziyoruz. 150 derecelik önceden ısıtılmış fırında 17 dakika pişiriyoruz . İyice soğumadan kesinlikle tepsiden almıyoruz ki parçalanmasınlar.

Baklava Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurtanın akı

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı toz antep fıstığı

Yarım su bardağı ceviz

1,5 paket burçak bisküvi çekilmiş toz halinde

Üzeri İçin

1 paket benmari usulü erimiş çikolata

Süslemek İçin;

Antep fıstığı

Baklava Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Bütün malzemeyi bir kap içerisinde güzelce karıştırıp homojen bir karışım elde edelim. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 8 dakika kadar pişirelim. Kurabiyeler soğuduktan sonra benmari usulü erittiğimiz çikolataya batıralım ve üzerini fıstıkla süsleyelim.