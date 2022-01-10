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Kadın - Aile Baklava hamuru tarifi
Kadın - Aile

Baklava hamuru tarifi

İyi bir baklavanın da sırrı hamurunda saklıdır.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 10:47:00 - 2022-01-10 10:50:25
Baklava hamuru tarifi

Baklava hamuru tarifi

Yapımı için malzemeler

  • 5 su bardağı un
  • Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı ılık süt

Baklava hamuru tarifi nasıl yapılır?

Süt dışındaki malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Süt haricindeki malzemeleri hamurunuzu yoğuracağınız derin kaseye alıp karıştırın. Yavaş yavaş ılık süt ekleyerek hamurunuzu 15 dakika boyunca yoğurun. Kolay açılacak bir hamur kıvamı elde edin. Duruma göre süt ya da un miktarını biraz artırabilirsiniz. Hamura koyduğunuz sirke, piştiği zaman baklavanızın kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır. Afiyet olsun.

Baklava hamuru püf noktası

İşin püf noktası iyi tozan buğday veya mısır nişastası ile açılmasıdır. Baklava bezeleri açılırken önce aralarına bol nişasta serpilmeli ancak genişletilip yufka şeklinde açılacağı zaman sadece hamurun ihtiyacı kadar nişasta serpilmelidir.

 

 

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