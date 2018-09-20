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Bakke: Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Sarpsborg teknik direktörü Geir Bakke, "Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor" dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 22:47
Bakke: Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor

Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında 3-1 mağlup oldukları Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor" dedi.

Geir Bakke, basın toplantısında şunları söyledi;

"Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi tamamlandı. Oyun planımız buna yönelikti. Beşiktaş daha kaliteliydi ve yakaladıkları pozisyonları da değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdik ama sonuçta kaliteli ayaklar sonucu belirliyor. Taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edebileceğini söyleyen Bakke, "Maccabi Tel Aviv gibi takımlara karşı mücadele ettik ama Beşiktaş daha iyi bir ekip. İnanıyorum ki sonuna kadar gidecekler. Şampiyonlar Ligi için kadroları yeterli olmayabilir ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 22:47
  1. UEFA Avrupa Ligi
  2. Geir Bakke
  3. Beşiktaş
  4. Sarpsborg

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