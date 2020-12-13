Bakkallar, market zincirlerine ve e-ticaret uygulamalarına direniyor

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - İstanbul Bakkallar Odası (İSTBAKO) Başkanı İsmail Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde mağduriyet yaşamalarına rağmen birçok sektöre göre işlerinin iyi olduğunu belirtirken, mahalle kültürünü koruyarak hizmet vermeyi sürdüren bakkal esnafının market zincirlerine ve dijital alışveriş platformlarına karşı direndiğini söyledi.

Kekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un idaresi ve yaşamıyla başlı başına bir dünya olduğunu, ülke genelindeki herhangi bir şehrin İstanbul ile kıyaslanamayacağını belirtti. İstanbul'un Türkiye'deki bakkal sayısının yüzde 10'una sahip olduğuna dikkati çeken Keskin, mega kentteki esnaf mağduriyetinin Anadolu'daki esnaftan fazla olduğuna vurgu yaptı.

Market zincirlerinin ve çeşitli sipariş uygulamalarının bakkalların işlerini etkilediğini anlatan Keskin, daha önce oda olarak dijitalleşmeye yönelik adımlar attıklarını ancak çeşitli sebeplerde projelerin akamete uğradığını dile getirdi.

Çoğu bakkalın yıllardır süregelen düzen ve alışkanlıkları koruduğunu aktaran Keskin, bakkalların alacak verecekleri, siparişleri ya da notları deftere yazmayı daha basit gördüğünü ve öncelediğini, birçok bakkalın bu sebeple bilgisayar kullanmayı tercih etmediğini, bu konudaki geleneği kıramadıklarını ifade etti.

Geçmişten bugüne bakkalların siparişleri evlere servis yaptığını hatırlatan Keskin, vatandaşın alışveriş uygulamaları yerine telefonla sipariş geleneğini sürdüren bakkalları tercih edebileceğine işaret etti.

"Türkiye'de 200 bin, İstanbul'da ise 20 bin bakkal var. Onların (online alışveriş yapılan market noktası ve uygulaması) sayıları da mesela 20 bin olsun. Onların Türkiye'deki sayıları bizim İstanbul'daki bakkal sayısı." diyen Keskin, bakkalın market zincirlerinden daha yaygın olduğunun altını çizdi.

Market zincirlerinin esnafa göre daha toleranslı olduğunu düşündüklerini ifade eden Keskin, sektörle ilgili genelge hazırlanırken ya da karar verilirken ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin de toplantıya çağrılmasının içeriğe katkı sunabileceğini söyledi.

- "Bakkal sahada olmadı ve bakkal yaşatılmalı"

İSTBAKO Başkanı İsmail Keskin, salgın döneminde birçok sektöre göre yine de işlerinin iyi olduğunu belirterek, vatandaşlara, "Bırakın şu market zincirlerini, ben sana lazımım. Sen benimsin, ben de seninim. Birlikteyiz biz, sizi seviyoruz." diye seslendi.

Mahalle esnafının sadece ürün satmadığını, mahalleli ile birlikte yaşadığına dikkati çeken Keskin, şöyle devam etti:

"Ben ülkeyim, ben vatanım, ben insanım, ben mahalleyim, ben mahallenin bireyiyim, ben mahallelinin dostuyum, arkadaşıyım. 'Biz mahallenin namus bekçisiyiz.' diyoruz mesela. Bu kadar aşırı ya da kutupta bir şey söylenebilir mi? Ama evet öyle. Ne demek bu, adam pazara gidecek gelir parayı bizden alır, dışarıdan bir şey alacak, ihtiyacı var gelir parayı bizden alır, hastaneye gidecek, gelir parayı bizden alır. Taksitçi gelecek, evin beyi yok, gelir parayı bizden alır, kadınla taksitçi karşı karşıya gelmez. Çünkü parayı vermezse kim bilir ne diyecek ona? Dolayısıyla o evin ablası, annesi, yengesi, ninesi gelir o parayı bizden alır. Nasıl destek oluyoruz devletimize, nasıl destek oluyoruz insanımıza, nasıl destek oluyoruz hayatın güzel kitlesine işte böyle."

Telefonla sipariş geleneğini sürdüren bakkalların market zincirlerine ve alışveriş uygulamalarına ezdirilmemesini isteyen Keskin, "Bakkal önemli. Bakkal sahada olmalı ve bakkal yaşatılmalı." ifadesini kullandı.