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Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü

Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların ilk durağı olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:51:46 -
Bakırköy’deki 1 Mayıs kutlama alanı sessizliğe büründü

Emek ve Dayanışma Günü’nde kutlamaların ilk durağı olan Bakırköy Halk Pazarı bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı. Kutlama alanının boş hali ise havadan görüntülendi.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapıldığı Bakırköy Halk Pazarı bu yıl yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kaldı. İşçi sendikaları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının her yıl bir araya gelip kutlama yaptığı alan adeta sessizliğe büründü. Boş kalan kutlama alanı ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde kutlama alanının tamamen boş kaldığı görülüyor.



Geçen yıl coşkuyla kutlanmıştı


Öte yandan, 2019 yılında İncirli Caddesi’nde toplanarak kutlama alanına yürüyen vatandaşların bu yıl virüs etkisi ile olmadığı görülüyor. Ayrıca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçen yıl coşkuyla kutlanmıştı.

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