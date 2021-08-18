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Yaşam

Bakırköy'de korkutan yangın! Dumanlar çevreyi sardı

Bakırköy’de rezidansa ait jeneratörde bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 16:58:00 - 2021-08-18 16:59:41

Bakırköy’de rezidansların bulunduğu alanda jeneratörden kaynaklı yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın İtfaiye ekipleri kısa sürede söndürüldü.

Olay, Bakırköy Ataköy E-5 yan yolda bulunan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rezidansa ait jeneratörde bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

Ekipler sevk edildi

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevrede diğer rezidansların da bulunduğu alanları dumanlar kapladı. Paniğe neden olan yangında ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

 

Yangını gören vatandaşlar kendilerini tedbir amaçlı dışarıya atarken, binada kalan diğer vatandaşlar da tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sonrasın da jeneratörün bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi.

"Bir anda çevreyi duman sardı"

Tuğba Şeremetli, korktuklarını ifade ederek, “Biz açıkçası yangını görmedik ofiste çalışıyorduk bir anda çevreyi duman sardı, camı açmamızla birlikte yangını gördük, binanın elektriği kesildi söndürmek kolay olmadı, korkutucu bir durumdu” dedi.

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