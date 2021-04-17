Bakırköy Belediyesi temizlik malzemesi alacak
Bakırköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce temizlik malzemesi satın alınacaği açıklandı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 42 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zuhuratbaba mah. Şükran Çiftçiliği sok. No:1 Ek Hizmet Binası kat:2 Bakırköy/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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