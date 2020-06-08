Bakırköy Adliyesi’nde ’Korona virüs’ önlemleri

Bakırköy Adalet Sarayı, 15 Haziran’da başlayacak duruşmalar öncesi dezenfekte edildi. Duruşma salonları, hakim ve savcı odaları, asansörler, merdivenler ile birçok noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, maske temini, adliye içinde sosyal mesafe uyarıları gibi diğer önlemler de titizlikle yürütülüyor.

Bakırköy Adliyesi’nde 15 Haziran’da başlayacak duruşmalar öncesinde duruşma salonlarında, mahkeme kalemlerinde, asansörlerde, yürüyen merdivenlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu diğer bölgelerde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Öte yandan Bakırköy Adliyesi’nde Korona virüsten korunmak için oturma bankları aralarına sosyal mesafe kuralı, adliye girişinde maske temini, asansör içi uyarı levhaları, asansör önlerinde ve yürüyen merdivenlerde sosyal mesafe zemin işaretlemeleri, duruşma salonları ve adliye içindeki birçok noktada dezenfektan sıvılar yerleştirilmesi şeklinde önlemler de alındı.

Bina girişinde tüm vatandaşların ateşinin ölçüldüğü adliyede icra müdürlükleri ve adli sicil gibi noktalara da plastik şeffaf pleksi koruma takıldı.