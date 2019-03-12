Bakırköy Adliyesi’nde korkutan yangın Bakırköy Adliyesi’nin 5’inci katındaki bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın, saat 01.00 sularında Bakırköy Adliyesi 5’inci katındaki bir odada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle odadan dumanlar yükseldi. Dumanları yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu 112 Acil Servise bildirdi. Adliyeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; hafif çaplı çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yaralının olmadığı yangında odada ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.